Президент Чехии отметил день рождения в русском ресторане в Нью-Йорке под песню крокодила Гены (видео)

Об этом сообщает издание Lidovky передает Лента.ру.

Земан прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как отмечается, ему предложили на выбор отпраздновать день рождения «на террасе роскошного отеля в центре Манхэттена» либо в ресторане чешской кухни. Однако в конечном итоге был выбран ресторан Mari Vanna.

Сообщается, что в меню президента были борщ, пироги с луком и шашлык. На появившемся в сети видео, в тот момент, когда Земан задувает свечи на торте, слышно исполнение хором песни на русском языке «День рожденья» из мультфильма «Крокодил Гена», сопровождаемое хлопками в такт и возгласами «Давай-давай!»

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На вопрос, почему был выбран именно этот ресторан, пресс-секретарь президента Иржи Овчачек отказался давать комментарии. Не рассказал он и о том, кто принимал участие в торжествах по случаю дня рождения главы государства, ограничившись фразой, что это были «ближайшие соратники». При этом Овчачек отметил, что выбор заведения стал «сюрпризом для президента».

Как отмечается, информация о том, где президент встретил день рождения, вызвало критику многих его сограждан. Например, чешский политик Мирослав Калушек написал в Facebook: «Президент Чехии Милош Земан отметил свой 71-й день рождения в Нью-Йорке на Манхэттене. В "земле свободы" было, конечно, очень трудно найти подходящее место и соответствующую компанию. Тем не менее, кто ищет, тот найдет».