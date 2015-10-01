В России сомневаются в существовании "Свободной сирийской армии", противостоящей Асаду

"А она есть "Свободная армия Сирии", она существует? Подавляющее большинство их разве не перешли на сторону ИГИЛ?" - передает слова Пескова Русская служба Би-Би-Си.

Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что российские ВВСпомогают вооруженным силам Сирийской Арабской республики, которые "ведут борьбу с "Исламским государством" и другими террористическими, экстремистскими группировками".

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Информацию о существовании "Свободной сирийской армии" Песков назвал "противоречивой". По его словам, целью ударов не являются "те силы, которые не являются террористическими, те, которые не перешли на сторону ИГИЛ, и те, которые не являются экстремистскими".

"Мы ведем речь именно о террористических и экстремистских группировках", - заключил Песков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против «Исламского государства».