Дуда забыл о своих обещаниях поговорить с Путиным и Обамой на Генассамблее ООН – Rzeczpospolita

В Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН корреспонденты из разных стран и разных изданий ставили перед собой один и тот же вопрос: "А твой президент встретился с Обамой? А с Путиным?".

Обозреватели пытались выяснить и понять, что происходит за пределами сессионного зала Генеральной ассамблеи, передает ZN.UA.

Политика не должна полагаться на эмоции. Каждый политик, а не дипломат, знает, что надо поддерживать каналы связи и лидеры должны разговаривать между собой, потому что там, где нет дискуссии, остается пропасть.

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"А комментаторы часто этого не понимают. Эмоции, которые звучат из телестудий и сеймовых трубун, порой не сходятся с реальностью. А реальность такова, что президенты Обама и Путин сегодня - два самых влиятельных лидера в мире. Каждый президент и премьер на нынешнем заседания Генеральной ассамблеи поменялся бы местом с президентом Дудой, чтобы сидеть рядом с Обамой и Путиным", - пишет политический обозреватель Rzeczpospolita Бартош Венгларчик.

Он добавляет, что остается только надеяться, что за звоном бокалов шампанского президенты Польши и России поговорили.

"Надеюсь, что вне поля зрения камеры и журналистов, которые трясутся от патриотической ярости, Путин и Дуда хотя бы встретились. Надеюсь, что интересы Польши требуют разговоров, переговоров и условий, а не только махания флагом. Во время президентской кампании "Право и Справедливость" хотели вооружить Украину. Многие комментаторы теперь не понимают, почему президент Дуда об этом молчит сейчас. Новое правительство также не обращается к этому вопросу", - говорится в статье.

Обозреватель объясняет, что избирательная кампания опиралась на игру с эмоциями. А дипломатия должна опираться на реальный взгляд на мир. Дипломаты не всегда друг с другом согласны, но должны налаживать и поддерживать каналы, чтобы потом решать кризисы. Россию можно и нужно наказать за много вещей, она должна ощутить последствия, например, и за нарушение международного права.

"Но притворство, что Путина не существует, никому не поможет. Если Обама может и хочет разговаривать с президентом России, то мы тем более можем и должны это делать. Поэтому стоит рассматривать бокалы шампанского в Нью-Йорке как шанс для польской дипломатии. И много кто завидует этому нашему шансу", - пишет польский обозреватель.