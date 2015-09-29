Путин на ГА ООН мало говорил об Украине, поскольку там конфликт далек от разрешения - МИД Литвы

Об этом сообщает издание Delfi.lt.

"Были упомянуты правильные принципы и дефиниции, в том числе и уважение к суверенитету государств, борьба с терроризмом, потребность в сотрудничестве международного сообщества.

Однако проблема в том, что мало просто декларировать эти принципы. Мы надеемся, что Россия, постоянный член Совбеза ООН, будет сама их придерживаться", - отметил Линкявичюс.

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При этом министр выразил сожаление, что Путин мало внимания в своем выступлении уделил Украине, поскольку там продолжается "конфликт далек от разрешения".

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Как сообщалось, Путин в своем выступлении на Генассамблее ООН призвал к созданию широкой международной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что с учетом ситуации в Украине "очень трудно поверить в искренность России", когда Москва обсуждает инициативы на Ближнем Востоке.