Лукашенко привез в Нью-Йорк 11-летнего сына в качестве делегата в ООН (фото)

Фотографию мальчика в зале заседаний опубликовал московский корреспондент The Guardian Шон Уокер.

На фотографии Николай сидит на одном из мест, предназначенных для официальной делегации Беларуси.

По информации пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко вместе со своим сыном во время визита в Нью-Йорк также посетил Национальный мемориал «11 сентября», где возложил венок к так называемому «Выжившему дереву».

Как сообщал УНИАН, на Генассамблее ООН Лукашенко заявил, что кровопролитие на Донбассе может привести к новой мировой войне.