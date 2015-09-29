Лукашенко привез в Нью-Йорк 11-летнего сына в качестве делегата в ООН (фото)
17:22, 29 сентября 2015Мир
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В составе белорусской делегации на 70-й сессии Генассамблеи ООН оказался 11-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай.
REUTERS
Фотографию мальчика в зале заседаний опубликовал московский корреспондент The Guardian Шон Уокер.
На фотографии Николай сидит на одном из мест, предназначенных для официальной делегации Беларуси.
Сын Лукашенко на Генассамблее ООН / twitter.com/shaunwalker7
По информации пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко вместе со своим сыном во время визита в Нью-Йорк также посетил Национальный мемориал «11 сентября», где возложил венок к так называемому «Выжившему дереву».
Как сообщал УНИАН, на Генассамблее ООН Лукашенко заявил, что кровопролитие на Донбассе может привести к новой мировой войне.
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