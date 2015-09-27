Лукашенко: Кровопролитие на Донбассе может привести к новой мировой войне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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"Украинский кризис... Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, жарко будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а возможно к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, "неужели вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли как хрупок мир и человеческая цивилизация?".

Лукашенко считает, что мир "пришел к саммиту (70-й сессии Генассамблеи ООН - УНИАН) разобщенным, разделенным как никогда за последние три десятилетия".

"Планету сотрясают многочисленные вооруженные конфликты, террористические акты. Печально то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа", - заявил Лукашенко.