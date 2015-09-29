Ракетами по свадебным шатрам: число жертв обстрела в Йемене превысило 130 человек

Сообщается, что ракеты были выпущены по свадебным шатрам, расставленным в населенном пункте аль-Вахга, где мужчина, связанный с повстанцами-хуситами, праздновал свадьбу.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией отрицает свою причастность к обстрелу, передает Русская служба ВВС.

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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ранее осудил пренебрежительное отношение к жизням людей у конфликтующих сторон в Йемене.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и изгнали президента Мансура Хади, бежавшего в Эр-Рияд.

По данным ООН, около 4,5 тысяч человек, включая по меньшей мере 2110 мирных жителей, погибли в результате конфликта в Йемене за последние месяцы.