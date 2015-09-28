Генсек ООН призвал консолидировано решить конфликт в Украине и Сирии

17:18, 28 сентября 2015
Политика
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Генсек ООН Пан Ги Мун надеется, что постоянные члены Совбеза продемонстрируют солидарность для разрешения конфликта в Украине.

REUTERS

Об этом он заявил в ходе открытия 70-й Генассамблеи ООН.

"Позвольте мне отметить историческое ядерное соглашение между исламской Республикой Иран и странами G5 + 1, диалог и терпеливая дипломатия принесли свои плоды, надеюсь, что такой дух солидарности среди постоянных членов Совета Безопасности вновь удастся продемонстрировать в других конфликтных районах, таких как Сирия, Йемен и Украина", - заявил Пан Ги Мун.

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Как сообщал УНИАН, в своем выступлении Пан Ги Мун сообщил, что план по Украине профинансирован лишь на 39%.

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