Кремль намерен продолжить "интенсивный" диалог с США по Сирии

"На рабочем уровне по сирийским делам будет продолжен интенсивный диалог в самые сжатые сроки", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле отметили, что между Россией и США есть готовность взаимодействовать по самым острым, кризисным вопросам.

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"Известно, что сейчас они (российско-американские отношения) находятся не в лучшей форме и потенциал диалога, конечно, гораздо шире, чем реальный объем взаимодействия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия готова осуществлять взаимодействие по самым острым кризисным ситуациям в интересах их урегулирования - "таких, как сирийские дела".

Пресс-секретарь президента России отметил, что ему не известно о российских ударах по позициям террористов в Сирии. По мнению представителя Кремля, сейчас главное - наладить диалог с другими странами по противодействию террористической группировке ИГ.