Кремль начал подготовку инаугурации Медведева

Подготовительные работы для освещения церемонии инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева начались в Кремле. Одной из первых была установлена "летающая камера".

Две стрелы крана, в несколько десятков метров, одна из которых установлена в районе Боровицких ворот, а другая на Кремлевской набережной, держат на специальной растяжке телевизионную камеру. Она будет показывать движение официального кортежа, в котором Медведев проследует в Кремль для начала инаугурационных торжеств.

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