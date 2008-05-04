Кремль начал подготовку инаугурации Медведева
15:24, 04 мая 2008Мир
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Установлена "летающая камера"
Подготовительные работы для освещения церемонии инаугурации избранного президента Дмитрия Медведева начались в Кремле. Одной из первых была установлена "летающая камера".
Две стрелы крана, в несколько десятков метров, одна из которых установлена в районе Боровицких ворот, а другая на Кремлевской набережной, держат на специальной растяжке телевизионную камеру. Она будет показывать движение официального кортежа, в котором Медведев проследует в Кремль для начала инаугурационных торжеств.
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