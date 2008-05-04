У побережья Латвии село на мель круизное судно с тысячей пассажиров
12:17, 04 мая 2008Мир
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Экипаж «Моны Лизы» обследует обшивку
Круизное судно «Мона Лиза» с 984 пассажирами на борту село сегодня на мель в Ирбенском проливе у побережья Латвии. Об этом сообщил журналистам представитель береговой охраны, отметив, что пока каких-либо сведений о возможных повреждениях корпуса судна или его топливных баков не поступало. «Экипаж «Моны Лизы» сейчас обследует ее обшивку на предмет возможных повреждений», – подчеркнул он. К месту происшествия уже прибыли несколько катеров береговой охраны.
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