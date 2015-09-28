Грибаускайте призвала мировое сообщество сосредоточиться на поддержании мира в Украине и в мире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления на саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Мы должны сосредоточить внимание на обеспечении мира и безопасности. Без мира мы будем не в состоянии построить жизнеспособные общества, искоренить причины бедности и ответить на ожидания международного сообщества", - заявила Грибаускайте.

Как отметила лидер Литвы, демократия является важным "строительным блоком для процветающего общества".

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"Отсутствие демократии является главной причиной конфликтов, социальных и военных потрясений, экономических трудностей и других проблем. Сегодня, продолжающаяся угроза для развития наших восточных партнеров, прежде всего Украины, особенно беспокоит нас", - подчеркнула президент Литвы.

В этой связи она отметила, что "поддержка международного сообщества, голос объединенных наций являются важными для тех стран, которые призывают к свободе и самоопределению по всему миру".

"Демократия и верховенство права должны быть гарантированы для всех", - заявила Грибаускайте.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ООН в своем нынешнем виде не может дать оперативный и адекватный ответ на все более драматические вызовы времени. По мнению Грибаускайте, время пассивного наблюдения ООН закончилось. "Пришла пора обновиться и активно включиться в решение мировых проблем", - сказала литовский лидер.