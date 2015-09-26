Польша вызвала посла России "за попытки оправдать сталинские репрессии"

Об этом заявил глава МИДа страны Гжегож Схетина, передает Reuters.

«Мы с удивлением и тревогой восприняли высказанные взгляды посла России в Варшаве Сергея Андреева на причины начала Второй мировой войны и попытки оправдать сталинские репрессии против поляков, которые боролись за независимость своей страны», - подчеркивается в коммюнике внешнеполитического ведомства страны.

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По данным РИА «Новости», Андреев заявил после демонтажа памятника генералу Черняховскому в Пенежно, что Польша в 1930-х годах препятствовала созданию антигитлеровской коалиции, а отношения между двумя странами находятся на самом плохом уровне со времен войны из-за «замораживания Польшей» разного рода контактов.