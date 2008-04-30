Численность российских войск в Абхазии увеличена в полтора раза

Дополнительный контингент Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта введен в Абхазию, численность российских миротворцев в непризнанной республике увеличена в полтора раза, передает корреспондент РИА Новости.

В середине дня колонна тяжелой техники миротворцев прошла по центральной улице Сухуми.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, численность миротворцев увеличена до пределов, предусмотренных Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года. В соответствии с этим документом в зоне конфликта должно быть три тысячи военнослужащих, тогда как все 14 лет службу несли около двух тысяч российских солдат.

Шамба напомнил, что мандат российских миротворцев предусматривает в случае возникновения угрозы войны разъединение противоборствующих сторон.

"Власти Абхазии приветствуют увеличение численности миротворцев, так как это дает больше уверенности в безопасности", - отметил глава МИД непризнанной республики.