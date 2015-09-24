Кадыров назвал давку в Мекке и сотни смертей "большим подарком от Всевышнего"

«То, что случилось в Мине, — действительно трагический случай. Но мы не можем так говорить, так как каждый мусульманин, который совершает хадж в Саудовскую Аравию, он мечтает умереть там. Аллах прощает все грехи тем, кто умер, совершая хадж. Каждый мусульманин хочет увидеть Аллаха. То есть это и трагедия, и большой подарок от Всевышнего», — сказал Кадыров «Русской службе новостей».

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Он выразил уверенность, что власти Саудовской Аравии делают всё возможное и даже невозможное для обеспечения безопасности совершающих хадж верующих.

«Но на всё воля Всевышнего. То, что случилось, то случилось. Я высказываю всем слова соболезнования. Пусть Аллах примет их хадж. Они умерли в самый священный день, в самом священном для мусульман месте, поэтому они очень счастливые люди, мы им завидуем. Дай Аллах, чтобы мы их встретили в Раю», — добавил глава Чечни.

Мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-байрам. На паломничество в Мину в этом году прибыли более двух миллионов человек. Там произошла давка. По последним данным местных властей, погибли 310 человек.