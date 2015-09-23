В российском Барнауле после отъезда патриарха Кирилла сняли положенный к его приезду асфальт
19:11, 23 сентября 2015Мир
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Дорожные службы российского города Барнаул приступили к демонтажу асфальта, который был положен перед тем, как в город с визитом приехал Патриарх Кирилл.
Фото: Иришка Денисова в vk.com/barneos22
Как сообщает Flashsiberia.com, асфальт начали снимать после отъезда предстоятеля РПЦ.
В Барнаульской епархии прокомментировали происходящее: "К приезду патриарха к Никольскому храму были подготовлены подъездные пути с парадной стороны, для этого коммунальщики убрали на время часть бордюра. Теперь все вернули на место".
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К приезду патриарха коммунальные службы российских городов обычно готовятся тщательно. Свежий асфальт положили и в Республике Алтай, куда патриарх Кирилл тоже приезжал с визитом. Теперь, согласно сообщению, жители Алтая переживают, не снимут ли и у них свежее дорожное покрытие.
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