В российском Барнауле после отъезда патриарха Кирилла сняли положенный к его приезду асфальт

Как сообщает Flashsiberia.com, асфальт начали снимать после отъезда предстоятеля РПЦ.

В Барнаульской епархии прокомментировали происходящее: "К приезду патриарха к Никольскому храму были подготовлены подъездные пути с парадной стороны, для этого коммунальщики убрали на время часть бордюра. Теперь все вернули на место".

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К приезду патриарха коммунальные службы российских городов обычно готовятся тщательно. Свежий асфальт положили и в Республике Алтай, куда патриарх Кирилл тоже приезжал с визитом. Теперь, согласно сообщению, жители Алтая переживают, не снимут ли и у них свежее дорожное покрытие.