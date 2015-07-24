Духовность по-русски: Патриарх Кирилл поможет счетной палате бороться с коррупцией

Свои подписи в документе поставили Патриарх Кирилл и председатель российской Счетной палаты Татьяна Голикова.

Соглашение позволит Счетной палате и РПЦ обмениваться информацией в связи с реализацией законодательства о передаче в собственность религиозных организаций государственного и муниципального имущества, говорится в сообщении Счетной палаты, сообщает REGNUM.

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«Церковь не имеет властных полномочий, не ее дело заниматься проверками и даже не ее дело выносить суд. Ее дело — работать с человеческими душами, потому что одних только властных рычагов в преодолении коррупции явно недостаточно», — заявил Кирилл.

В свою очередь Голикова считает, что соглашение будет содействовать противодействию коррупции, экстремизму и духовной экспансии и одновременно будет способствовать возрождению "культурных и исторических ценностей Российской Федерации".

Напомним, на днях московский патриарх Кирилл показал личную роскошную яхту, на которой он прибыл в российский город Плес. На причале его встречали шеренги военных и священников, а также оркестр.

Также патриарх известен любовью к дорогим часам Breguet стоимостью $30 тысяч, которые то появляются на его руке, то таинственным образом исчезают с помощью ретуши.

Сам Кирилл заявлял, что такие часы у него действительно есть, но они якобы лежат среди коробок с подарками патриарху, и он их никогда не надевал.