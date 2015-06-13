Президент Европарламента: ЕС должен беречь и защищать Шенген

Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц во время речи по случаю 30-летия подписания Шенгенского соглашения, передает "Украинская правда". "Если мы хотим жить в Европе, где нет границ, длинных очередей, потому что люди должны показывать свои паспорта, а предприятия не страдают от экономических убытков, поскольку свободное движение товаров, капиталов и услуг ограничено, мы должны беречь и защищать Шенген", - подчеркнул он.

Читайте такжеПрезидент Европарламента заверяет в полной поддержке и солидарности ЕС с УкраинойМартин Шульц призвал не поддаваться на призывы популистов о необходимости вернуть контроль на границах в Европе.

"Как это легкомысленно флиртовать с темой восстановления границ внутри Европы! И сколько людей умирает почти каждый день, чтобы добраться до внешних границ в попытке въехать в Европу!" - подчеркнул он.

По мнению Мартина Шульца, свобода передвижения не может подлежать обсуждению. "Необходима большая смелость, чтобы открыть границы и свергнуть стены. Давайте не допустим, чтобы из страха родились новые границы и стены", -заявил он. Зато, по словам Мартина Шульца, ЕС необходимо разработать ответственную политику в сфере миграции и убежища.