Один из подготовленных в США сирийских повстанцев перебежал в "Аль-Каиду"

В отряде, известном как "Дивизия 30" (около 70 подготовленных в США повстанцев, недавно переброшенных в Сирию), расследуют сообщение о переходе одного из ее бойцов на сторону местного отделения террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Отмечается, что данное сообщение появилось в соцсетях на прошлой неделе.

В подразделении заявили, что если данная информация подтвердится, ответственный за безопасность офицер понесет справедливое наказание.

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Подчеркивается, что после провала прошлой группы обученных в США повстанцев, которых отправили в Сирию, данное подразделение десантировали с привлечением воздушной поддержки, после чего повстанцы направились в сторону позиций дружественной США Свободной сирийской армии для совместной борьбы против мятежников-исламистов.