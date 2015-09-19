Исламисты казнили 56 солдат правительственной армии Сирии
14:26, 19 сентября 2015Мир
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Массовое убийство 56 солдат правительственной армии Сирии произошло на территории захваченного исламистами аэродрома Абу-ад-Духур в провинции Идлиб.
Фотоиллюстрация / ves.lv
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет в субботу Лента.ру.
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"Мы можем подтвердить эту информацию, у нас есть свидетели и фотографии", — заявил руководитель центра Рами Абдурахман. Он сообщил, что преступление было совершено несколько дней назад.
Как известно, сирийские вооруженные силы утратили контроль над аэродромом 9 сентября. Гарнизон покинул свои позиции после практически двухлетних боев.
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