Премьер Словакии отказался признавать квоты на распределение мигрантов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что скорее рискнет нарушить правила Евросоюза, чем примет обязательные квоты по распределению мигрантов. Об этом он заявил в ответ на принятое Евросоюзом соглашение о распределении 120 тыс. мигрантов, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Я скорее пойду на возбуждение дела (со стороны ЕС - Ред.) против Словакии, чем буду уважать этот диктат большинства", - заявил Роберт Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3. Он обвинил большинство в Совете ЕС в пренебрежении рациональными аргументами, из-за чего стало невозможно достичь консенсуса.

В свою очередь Еврокомиссия приветствовала усилия, "принятые всеми государствами-членами для достижения результата". "После принятия этого решения ЕС сейчас в состоянии переместить всего 160 тыс. людей, которые имеют четкую потребность в международной защите, в ближайшие два года", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили соглашение о распределении 120 тыс. мигрантов по системе квот. Против этого соглашения проголосовали Словакия, Румыния, Чехия и Венгрия. Финляндия воздержалась.