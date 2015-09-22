Белый дом: США выделяют на гуманитарную помощь сирийским беженцам $419 миллионов

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.

По его словам, среди всех государств США остаются крупнейшим донором, помогающим тем, кто пострадал от вооруженного конфликта в арабской стране. "На данный момент Соединенные Штаты выделили более $4,5 млрд, чтобы оказать поддержку людям, которые оказались в тяжелом положении в Сирии, а также 4 млн сирийских беженцев", - отметил Эрнест.

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Он также напомнил, что в минувшие выходные дни госсекретарь Джон Керри объявил о намерении увеличить численность беженцев, которые в ближайшее время будут допущены на территорию США. Так, администрация Барака Обамы планирует в нынешнем финансовом году расширить квоту с 70 тыс. до 85 тыс. человек, а в следующем году увеличить ее до 100 тыс. В последние три года она неизменно держалась на уровне 70 тысяч. Ранее администрация США объявила, что в этом году примет дополнительно 10 тыс. сирийских беженцев.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Канады не намерено принимать у себя в стране более 10 тыс. сирийских мигрантов, но готово рассматривать заявления о предоставлении убежища быстрее.

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Гражданский конфликт в Сирии, который длится уже 4 года, заставил миллионы людей бежать в соседние Турцию и Ливан. Многие из этих людей направляются дальше - в Европу или Америку.

В Евросоюзе, куда бежали десятки тысяч сирийцев, главы МВД стран во вторник проведут экстренное заседание, в ходе которого вновь попытаются договориться о распределении мигрантов по системе квот.