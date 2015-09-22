Die Zeit: Заборы, статьи законов и угрозы – это все ни к чему

Об этом пишет Андрэа Бём в статье под названием «Заборы, статьи законов и угрозы – это все ни к чему», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Бейрут, на прошлой неделе, в такси. Красный свет светофора, сирийская нищая подходит к окну автомобиля. «Езжай в Германию!», говорит ливанский водитель. «Там они дадут тебе деньги». Бейрут, на прошлой неделе, перед немецким посольством. Хаос среди сирийских заявителей. Слух распространился, как молния через Facebook, WhatsApp и Viber: Немцы отправляют корабли, чтобы забрать сирийцев!

Ливан, в эти дни: по-прежнему на всех телеканалах показывают немецкую культуру гостеприимства. Помощница, которая раздает плюшевых медведей детям беженцев; полицейский, который надевает на сирийского мальчика свою фуражку; канцлер на селфи с беженцем. Как корреспондент немецкой газете в Бейруте, должна отметить, все смотрят на это с недоверчивым изумлением, восхищением и растущим отчаянием. Уважаемые соотечественники: Вы знаете, что вы делаете?

Прежде всего: Нет, Ангела Меркель не «заманивала» сирийских беженцев в Европу, как бесконечно утверждает Виктор Орбан. Необозримый конец войны в Сирии, резко сократившаяся помощь от ООН и многих НПО, отсутствие перспектив в лагерях беженцев и в значительной мере облегченный пограничный контроль Турции: все это привело к тому, что колонны беженцев двинулись в направлении севера. Решение федерального правительства, открыть страну для сирийских беженцев, было правильным, потому что не было альтернативы. Но хоровод фотографий с приветствием беженцев создал дополнительный эффект, который наносит огромный ущерб.

Лучше пешком в Германию, чем воевать

Сотрудники местных сирийских благотворительных организаций из Турции и Ливана, которые делают жизненно важную работу для беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сирии, бегут в Германию. В Африне, наиболее стабильном и самом мирном из курдских кантонов в Сирии, власти, по-видимому, ввели запрет на выезд, потому что все больше курдов предпочитают отправиться в Германию, чем мечтать об автономии в Сирии. А некоторые отряды «Пешмерга» на севере Ирака раздумывают, не лучше ли сейчас уехать в Розенхайм, чем выступать против «Исламского государства». Между тем, вероятно, каждый понял, что выезд сирийцев – и, в меньшей степени курдов, иракцев, афганцев, эритрейцев – прекратится не скоро. И что он коснется заполненной под завязку Германии и совершенно перегруженной Европы.

Фраза Ангелы Меркель «Мы справимся с этим!» останется в силе только, если этим наплывом будут управлять на хоть в какой-то мере контролируемых дорогах. Этого не достичь ни пограничными заборами, ни ужесточением закона о правах на убежище, ни угрозами упрямым государствам-членам ЕС. Это возможно только с помощью смелых и в то же время прагматичных предложений. Такое предложение несколько дней назад внес маленький аналитический центр, Инициатива европейской стабильности (ESI). Директор ESI Джеральд Кнаус направил его двум единственным политикам, которые, по его мнению, могут совершить решительный поворот в нынешнем кризисе: Ангеле Меркель и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Турция является крупнейшей транзитной страной и страной выезда для сирийских беженцев. В течение многих лет, турецкие власти запрещали сирийцам дальнейший выезд, теперь Анкара открыла границы. Пока беженцы с помощью контрабандистов сравнительно легко могут проникнуть на греческие острова, поток в направлении Германии не остановить ни венгерским забором, ни водометами, ни новым пограничным контролем в Шенгенской зоне. И по-прежнему будут такие фотографии, как ставшая известной фотография утонувшего Айлана Курди. И контрабандисты будут зарабатывать на бедственном положении беженцев. Идея Кнауса: «Германия обязуется принять 500 000 сирийцев из Турции в течение следующих двенадцати месяцев. Согласно регламентированной процедуре предоставления статуса беженца, которая будет проводиться на территории Турции».

Турецкий вклад: Анкара сразу заключает соглашение с ЕС о принятии беженцев обратно. Это соглашение, которое, как предполагается, вступит в силу не раньше 2017 года, возлагает на Турцию обязанность забирать обратно беженцев, которые незаконно выезжают через границы Турции на территорию ЕС. Такое соглашение, считает Кнаус, откроет законный и безопасный вариант выезда для сотен тысяч сирийцев, укрепит гуманитарную ведущую роль Германии в кризисной ситуации с беженцами, но также одновременно обеспечит ей верхний предел и урегулированный процесс.

Турция, в свою очередь, наконец, встретится с европейским партнером, который серьезно относится к солидарности в условиях кризиса беженцев. И есть еще кто-то, кому это будет полезно: Греция, которой, как известно, хватает проблем.

Проигравшими будут контрабандисты.

Турция также не хочет терять контроль

Конечно, на ум сразу же приходят возражения и открытые вопросы. Еще 500 000 сирийских беженцев в Германии? Звучит как невероятно большое количество, но оно едва выше, чем оценка немецкими властями того, сколько сирийцев, по ожиданиям, прибудут в ближайшие месяцы по неконтролируемым путям. Можно ли вести переговоры с таким политиком, как Эрдоган, если Турция своей поддержкой исламистских повстанцев в значительной степени способствует продлению войны? Можно и нужно, говорит Кнаус, «Турция и сама не хотела бы терять контроль над своим западным побережьем. Его используют, наконец, также и для туризма».

Разве не лучше, если Брюссель поговорит с Эрдоганом вместо Берлина?» «Вовсе нет», отвечает Кнаус. В Анкаре положение ЕС с его новоиспеченными обещаниями, гигантской необходимостью координации и столь же большой раздробленностью в настоящее время довольно плохое. Тогда, вероятно, не стоит распределять по меньшей мере 500 000 среди европейских стран? Было бы неплохо, говорит Кнаус. Но как знаток европейского процесса обсуждения он сам понимает, насколько маловероятным сейчас является такое соглашение. Но открытый кризис сейчас касается, главным образом, двух государств. Более конкретно: прямых переговоров между Меркель и Эрдоганом. «И сделать это нужно быстро», сказал Кнаус.

Препятствовать пропаганде Орбана

Потому что речь идет не только о беженцах. «Необходимо также», говорит Джеральд Кнаус, «препятствовать пропаганде Орбана». Кнаус считает, что премьер-министр Венгрии в настоящее время является единственным европейским политиком с четким, хотя и разрушительным видением: «Он воображает себя копьем Европы, которое должно бороться против иммиграции и исламизации, и, таким образом, он находит все больший и больший отклик».

Европейский календарь выборов показывает, сколько на самом деле может выиграть венгр от «попутного ветра». Австрийская Партия Свободы, архиконсервативная польская партия «Право и справедливость», французский Национальный фронт – все они рассчитывают в ближайшие несколько недель на региональных и парламентских выборах получить победу с лозунгами против беженцев, мусульман и табличек «Добро пожаловать, беженцы». Прием сирийцев в Германии и солидарность многих граждан ЕС, для Орбана и Ко символизируют «лево-либеральную Европу», которую он хочет реконструировать.

Удастся ли ему это, в настоящее время может зависеть от сотрудничества между христианско-демократическим канцлером и умеренно исламистским, но все более авторитарным президентом.

Такое время.