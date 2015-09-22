Мэр Калининграда предрек горожанам "страшную зиму" и предложил молиться
15:23, 22 сентября 2015Мир
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Глава российского Калининграда Александр Ярошук предрек горожанам и коммунальщикам страшную зиму и предложил молиться.
Фотоиллюстрация / ednist.info
Об этом сообщает Новый Калининград.
"Зима будет страшной", - заявил Ярошук, комментируя проблемы коммунальщиков с обновлением техники.
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По данным городских коммунальщиков, необходимо заменить 11 пескоразбрасывателей, износ которых составляет уже 100 процентов.
"Ну, будем молиться, чтобы зима была теплая", - предложил подчиненным глава российского города.
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