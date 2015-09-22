Мэр Калининграда предрек горожанам "страшную зиму" и предложил молиться

Об этом сообщает Новый Калининград.

"Зима будет страшной", - заявил Ярошук, комментируя проблемы коммунальщиков с обновлением техники.

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По данным городских коммунальщиков, необходимо заменить 11 пескоразбрасывателей, износ которых составляет уже 100 процентов.

"Ну, будем молиться, чтобы зима была теплая", - предложил подчиненным глава российского города.