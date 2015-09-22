США планируют разместить 20 атомных бомб на авиабазе в Германии - СМИ

Об этом сообщает сайт немецкого телеканала ZDF со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.

В частности, журналисты программы Frontal21 получили доступ к бюджетным документам США, которые подтверждают эту информацию.

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Согласно документам, начиная с третьего квартала 2015 года из бюджета США будут выделены средства на оснащение немецких бомбардировщиков класса "Торнадо" ядерными боеголовками В61-12.

В то же время представитель Социал-демократической партии Германии Томас Хичлер подтвердил телеканалу, что федеральное правительство Германии в течение ближайших лет планирует потратить 112 млн евро на модернизацию авиабазы в Бюхеле.

В частности, планируется оснастить современной аппаратурой взлетно-посадочную полосу авиабазы.