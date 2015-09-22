В США владельца компании по выпуску арахиса осудили на 28 лет за вспышку сальмонеллеза
07:10, 22 сентября 2015Мир
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Федеральный суд США приговорил бывшего владельца компании Peanut Corporation of America, производившей арахис, к 28 годам тюремного заключения.
Компания целый месяц поставляла испорченные орехи / forumdaily.com
Об этом сообщает Reuters.
Суд признал его виновным во вспышке сальмонеллеза, жертвами которой стали девять человек.
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Бывший владелец Peanut Corporation of America Стюарт Парнелл и его брат Майкл Парнелл были признаны виновными в том, что они в сентябре 2014 года поставляли клиентам испорченные орехи, зная, что те заражены сальмонеллой.
Данный инцидент привел компанию к банкротству.
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