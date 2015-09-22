Белый дом: Иран начал сотрудничать с МАГАТЭ

Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест передает ZN.ua со ссылкой на The Washington Times.

"Иран на протяжении долгого времени сопротивлялся сотрудничеству с любыми инспекциями, которые собиралось проводить МАГАТЭ. Но мы теперь видим данные о том, что Иран сотрудничает с инспекциями МАГАТЭ", — сказал он.

Эрнест добавил, что визит в Парчин генерального директора организации Юкии Амано опроверг заявления критиков о том, что "Иран сам себя инспектирует", а также, что иранская сторона не предоставит доступа специалистам МАГАТЭ к своим военным объектам. Читайте такжеСанкции против Ирана могут снять в начале 2016 года

Соответствующие заявления появились после того, как СМИ обнародовали секретный текст соглашения МАГАТЭ с Ираном, согласно которому МАГАТЭ может разрешить Ирану самому осуществлять инспекции своего ядерного объекта в Парчине, на котором, как подозревают эксперты, в прошлом проводились работы по созданию атомного оружия.

Однако Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подверг критике этот план.

"Я встревожен заявлениями, предполагающими, что МАГАТЭ передало ответственность за ядерные инспекции Ирану. Такие заявления неверно трактуют то направление, в котором мы будем вести важную работу по проверке (иранских ядерных объектов – ред.)", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано сообщил о некоторых подробностях соглашения по иранской ядерной программе. По словам Юкия Амано, он и представитель Ирана подписали документ, позволяющий преодолеть существующие разногласия. Глава МАГАТЭ заявил, что надеется провести полную оценку военной части иранской ядерной программы к концу года.