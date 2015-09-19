США разместят в Европе 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского командования (ЮКОМ) вооруженных сил США.

"ВВС США разместят 12 самолетов A-10 Thunderbolt II на базах по всей Европе в качестве продолжения поддержки мер безопасности в рамках учений НАТО Operation Atlantic Resolve. Около 300 членов летного экипажа, а также дополнительное оборудование будет отправлено вместе со штурмовиками с 23-го авиакрыла авиабазы Муди ВВС США (штат Джорджия)", - отметил подполковник ВВС США Дэвид Вестовер, ответственный за связи с общественностью.

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По его словам, штурмовики будут использоваться в "совместных учениях США и союзников по НАТО". Вестовер не указал точной даты размещения самолетов на континенте, но, как сообщила ранее пресс-служба ВВС США A-10 появятся "до конца года в странах Центральной и Восточной Европы, которые являются участниками альянса".

НАТО начала обучения Operation Atlantic Resolve с целью предоставления гарантий восточноевропейским государствам-членам НАТО в связи с ситуацией в Украине.