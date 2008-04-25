Туркмения ищет способ обойти Газпром

Туркмения, Пакистан, Афганистан и Индия подписали рамочное соглашение о строительстве трансафганского газопровода, который будет доставлять туркменский газ в Южную Азию. Подписание договора стало итогом завершившихся накануне в Исламабаде переговоров между представителями вышеуказанных стран, передает Би-би-си.

Строительство газопровода должно начаться в 2010 г., а первые поставки газа по нему планируются на 2015 г. Стоимость проекта оценивается в 7,6 млрд долл. Длина газопровода составит 1,68 тыс. км, а пропускная способность - 350 млн куб. м газа в сутки.

Сегодня же представители Индии и Пакистана проведут переговоры с иранцами о строительстве аналогичного газопровода, который будет доставлять иранский газ в эти страны.

Идея строительства газопровода через Афганистан стоимостью в несколько миллиардов долларов существует более 10 лет, однако напряженность в Афганистане препятствовала ее осуществлению.

Туркмения, обладающая крупнейшими запасами газа в Центральной Азии, ограничена в его экспорте трубопроводной системой российского Газпрома и пытается найти пути диверсификации поставок. Целью данного проекта является экспорт газа в Пакистан и Индию.

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