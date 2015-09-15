Четыре истребителя национальных сил Японии были подняты на перехват российского самолета
21:20, 15 сентября 2015Мир
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В Японии четыре истребителя национальных сил самообороны были подняты на перехват, предположительно, российского самолета, который, возможно, нарушил воздушное пространство страны.
Япония заподозрила российские самолеты в нарушении своего воздушного пространства / vitalykuzmin.net
Об этом сообщает японское агентство Kyodo .
«Около 14.00 в районе полуострова Немуро было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны иностранным самолетом, предположительно, российским. В связи с этим на его перехват были подняты истребители воздушных сил самообороны страны», - говорится в сообщении.
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Агентство уточнило, что самолет находился в воздушном пространстве Японии всего несколько секунд.
В настоящее время информация уточняется.
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