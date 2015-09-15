Четыре истребителя национальных сил Японии были подняты на перехват российского самолета

Об этом сообщает японское агентство Kyodo .

«Около 14.00 в районе полуострова Немуро было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны иностранным самолетом, предположительно, российским. В связи с этим на его перехват были подняты истребители воздушных сил самообороны страны», - говорится в сообщении.

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Агентство уточнило, что самолет находился в воздушном пространстве Японии всего несколько секунд.

В настоящее время информация уточняется.