МИД Мексики: Судьба 6 мексиканцев из группы расстрелянных в Египте туристов неизвестна

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел латиноамериканской страны Клаудию Руис Массиеу сообщает РИА Новости.

"Сейчас мы имеем подтвержденную информацию от посольства в Каире - есть шесть раненых мексиканцев в стабильном состоянии, двое погибших, личности которых уже установлены, а о судьбе еще шестерых пока данных нет", - сказала Руис Массиеу перед вылетом в Каир по поручению президента Мексики.

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Как известно, в ночь на понедельник египетские ВВС по ошибке расстреляли в районе Эль-Вахат в Западной пустыне в центре Египта колонну из четырех джипов, на которых передвигались туристы из Мексики и сопровождающие их египтяне.

По словам главы МИД, вместе с ней на президентском самолете в Египет летят семеро родственников мексиканцев, пострадавших в результате этого нападения.