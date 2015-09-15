МИД Мексики: Судьба 6 мексиканцев из группы расстрелянных в Египте туристов неизвестна
Власти Мексики пока не смогли установить судьбу шести мексиканцев из числа туристов, попавших под обстрел египетских ВВС.
Об этом со ссылкой на министра иностранных дел латиноамериканской страны Клаудию Руис Массиеу сообщает РИА Новости.
"Сейчас мы имеем подтвержденную информацию от посольства в Каире - есть шесть раненых мексиканцев в стабильном состоянии, двое погибших, личности которых уже установлены, а о судьбе еще шестерых пока данных нет", - сказала Руис Массиеу перед вылетом в Каир по поручению президента Мексики.
Читайте такжеМексика требует расследовать расстрел своих туристов в Египте
Как известно, в ночь на понедельник египетские ВВС по ошибке расстреляли в районе Эль-Вахат в Западной пустыне в центре Египта колонну из четырех джипов, на которых передвигались туристы из Мексики и сопровождающие их египтяне.
По словам главы МИД, вместе с ней на президентском самолете в Египет летят семеро родственников мексиканцев, пострадавших в результате этого нападения.