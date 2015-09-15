В Венгрии начались военные учения с участием Украины

Участниками учений являются армейские подразделения Венгрии, США, Украины, Словакии, Румынии, Словении, Хорватии – всего из 14 различных государств – численностью личного состава в 1800 человек, сообщает Радио Свобода, ссылаясь на информацию Министерства обороны Венгрии.

Каждая страна пришлет в Венгрию до 15 сентября по 400 своих военнослужащих. Тем временем из Германии транзитом через Чехию и Словакию сюда концом прошлой недели уже приехали 550 американских пехотинцев в составе механизированной колонны из 150 единиц боевой техники, включая спасательными военными вертолетами серии MEDEVAC.

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Венгерская газета «Непсава» пишет о том, что в рамках военных маневров в Венгрии с учебной целью участвует также разведывательный военный самолет Е3А AWACS, что есть на вооружении в армии США. В то же время на военном аэродроме в венгерском городе Папа на протяжении пяти недель будут временно базироваться 22 военных самолета из разных стран НАТО.

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Ранее УНИАН сообщал, что венгерская армия начала военные учения, чтобы подготовить солдат к защите южной страны от мигрантов и беженцев в будущем. Власть планирует направлять солдат для усиления полицейского патруля на границе.