ЕС расширяет военно-морскую операцию в Средиземном море

Совет ЕС принял решение о расширении военно-морской операции (EUNAVFOR) в Средиземном море, направленной на борьбу с контрабандистами и перевозчиками нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Во время первой фазы операции, начавшейся в июне этого года, шел сбор и анализ информации в регионе.

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"Эта оценка является частью действий, необходимых в процессе операции для перехода к фазе 2 в открытом море. Вскоре состоится конференция по формированию сил и утверждению правил применения оружия в открытом море. Как только эти правила будут согласованы и командующий скажет, что располагает необходимыми силами, послы ЕС в Комитете по политике и безопасности будут решать, когда начать первый шаг этапа 2", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что переход ко второй фазе позволит обнаруживать и задерживать в открытом море суда, подозреваемые в использовании для контрабанды и торговли людьми, в рамках международного права.

Штаб операции EUNAVFOR Med находится в Риме. Командующим назначен контр-адмирал Энрико Кредентино.