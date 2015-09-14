Мексика требует расследовать расстрел своих туристов в Египте
07:40, 14 сентября 2015Мир
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Мексика потребовала от властей Египта провести тщательное расследование обстоятельств гибели мексиканских туристов, которых убили египетские полицейские.
REUTERS
Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето в своем Twitter, пишет Украинская правда.
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"Мексика осуждает эти акты против наших граждан и требует от правительства Египта тщательно расследовать случившееся", - написал он.
México condena estos hechos en contra de nuestros ciudadanos y ha exigido al gobierno de Egipto una exhaustiva investigación de lo ocurrido.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) 14 Сентябрь 2015
Как сообщал УНИАН, египетские полицейские по ошибке открыли огонь по группе мексиканских туристов, в результате чего погибли, по меньшей мере, 12 человек.
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