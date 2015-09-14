Чехия укрепит погранконтроль вслед за Австрией и Германией

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

После временного прекращения железнодорожного сообщения между Австрией и Германией поток беженцев и мигрантов может направиться в Германию обходным путем через Чехию.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сказал, что, возможно, потребуются дальнейшие меры в зависимости от количества беженцев, которые приедут в Чехию.

Читайте такжеПрезидент Чехии призвал помогать мигрантам с Украины, а не из Африки

Ранее УНИАН сообщал, что власти Германии объявили о введении пограничного контроля с Австрией на фоне того, что еще тысячи мигрантов прибыли в страну в последние два дня.