Чехия укрепит погранконтроль вслед за Австрией и Германией
00:18, 14 сентября 2015Мир
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Вслед за Германией и Австрией об усилении пограничного контроля объявила Чехия.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
После временного прекращения железнодорожного сообщения между Австрией и Германией поток беженцев и мигрантов может направиться в Германию обходным путем через Чехию.
Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сказал, что, возможно, потребуются дальнейшие меры в зависимости от количества беженцев, которые приедут в Чехию.
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Ранее УНИАН сообщал, что власти Германии объявили о введении пограничного контроля с Австрией на фоне того, что еще тысячи мигрантов прибыли в страну в последние два дня.
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