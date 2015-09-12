Взрыв в индийском ресторане: 89 погибших (фото)

В момент взрыва ресторан был полон рабочих и школьников, пришедших на завтрак.

Как сообщается, взорвался баллон с газом, использовавшимся на кухне. В результате этого взрыва, как сообщила полиция, сдетонировала взрывчатка, нелегально хранившаяся по соседству, сообщает Русская служба ВВС.

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Спасательная операция закончена, из здания извлечены все тела погибших и пострадавшие. По меньшей мере 35 человек находятся в больнице с ранениями и травмами.

Как рассказывают очевидцы, после взрыва газового баллона на месте взрыва собрались зеваки и люди, пришедшие за своими детьми и родственниками.

В это время прогремел второй, более мощный взрыв.