Взрыв в индийском ресторане: 89 погибших (фото)
По меньшей мере 89 человек погибли в субботу утром при взрыве в ресторане города Петлавад в индийском штате Мадхья-Прадеш.
В момент взрыва ресторан был полон рабочих и школьников, пришедших на завтрак.
Как сообщается, взорвался баллон с газом, использовавшимся на кухне. В результате этого взрыва, как сообщила полиция, сдетонировала взрывчатка, нелегально хранившаяся по соседству, сообщает Русская служба ВВС.
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Спасательная операция закончена, из здания извлечены все тела погибших и пострадавшие. По меньшей мере 35 человек находятся в больнице с ранениями и травмами.
Как рассказывают очевидцы, после взрыва газового баллона на месте взрыва собрались зеваки и люди, пришедшие за своими детьми и родственниками.
В это время прогремел второй, более мощный взрыв.
#India restaurant blast death toll soars http://t.co/FvOlY91hfP
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 12, 2015