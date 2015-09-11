Путин и Берлускони полетели с визитом в оккупированный Крым - журналист

Об этом на своей странице в Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Берлускони прилетел в Россию, сейчас летим в Крым. Сегодня будет интересно", - написал он.

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Отметим, что несколько дней назад российские СМИ сообщили, что Берлускони прибудет в Россию с частным визитом.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин будет встречаться с итальянским гостем.