Путин и Берлускони полетели с визитом в оккупированный Крым - журналист
13:47, 11 сентября 2015Мир
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Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, который прилетел по приглашению главы Кремля, полетели в оккупированный Крым.
REUTERS
Об этом на своей странице в Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
"Берлускони прилетел в Россию, сейчас летим в Крым. Сегодня будет интересно", - написал он.
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Отметим, что несколько дней назад российские СМИ сообщили, что Берлускони прибудет в Россию с частным визитом.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин будет встречаться с итальянским гостем.
Берлускони приехал в Россию + мы сейчас летим в Крым = сегодня будет интересно pic.twitter.com/NgYBbd13b2
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 11, 2015
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