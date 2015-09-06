Большинство британцев выступает за выход из ЕС из-за миграционного кризиса - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного газетой Mail on Sunday, передает ТАСС.

Если бы референдум, который должен быть проведен до конца 2017 года, состоялся сегодня, то, согласно результатам исследования, в котором приняли участие более 1 тыс. человек, 51% подданных королевства выступил бы за выход из состава ЕС. 49% предпочли бы не разрывать отношений с Брюсселем. При этом из последних 22%, возможно, изменили бы свое мнение, если нынешний миграционный кризис, вызванный небывалым по масштабам наплыву беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, продолжил бы усугубляться.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 366 тыс. беженцев, преимущественно из Сирии, Афганистана, Эритреи, пересекли в этом году Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе.

Еще в июле в Великобритании перевес был на стороне сторонников членства в ЕС - 54% опрошенных видели будущее королевство как части ЕС, в то время, как 46% предпочитали жить в независимой от единой европейской политики стране.

При этом Mail on Sunday выяснил, что почти треть опрошенных - 29% - считают, что Великобритания вообще не должна принимать у себя сирийских беженцев. 7% полагают, что дать убежище 200 сирийцам из 4 млн, которые покинули страну, будет достаточно, в то время, как 9% называют разумной цифру в 1 тыс. человек.