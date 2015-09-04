Аргентина готова принять больше беженцев из Сирии

Правительство в Буэнос-Айресе облегчит условия въезда для сирийцев по программе, которая действует с прошлого года, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Фернандеса, Аргентина, в соответствии с национальной традицией, помогает всем, кто спасается от последствий гуманитарных кризисов.

По данным ООН, с начала гражданской войны в Сирии страну покинули более четырех миллионов человек.

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Представительство верховного комиссара ООН по дела беженцев в Аргентине подсчитало, что эта страна приняла пока менее 100 сирийцев.

Как сообщал УНИАН ранее, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш призвал страны Евросоюза принять до 200 тысяч мигрантов, прибывающих из Сирии, Ирака и Афганистана.

Гутерреш также призвал Евросоюз выработать единую стратегию по решению кризиса с мигрантами, и призвал власти Греции, Венгрии и Италии оборудовать центры по приему и регистрации беженцев.