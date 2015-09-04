Кэмерон пригрозил Каталонии исключением из ЕС

Об этом британский премьер заявил на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Мариано Рахоем, передает РИА Новости.

"Так же как Великобритания, Испания великая страна с большой историей, и как для Великобритании, так и для Испании я ограничусь тем, что скажу, что нам лучше жить вместе, мы более сильные, более процветающие, и мы должны оставаться вместе", — сказал Кэмерон, отвечая на вопрос о возможном выходе Каталонии из состава ЕС в случае, если местным властям удастся осуществить их план отделения от Испании.

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"Ситуации никогда не бывают одинаковыми, но важно, чтобы правительства, которые хотят по другому пути, уважали закон", — сказал Кэмерон.

"Во время Шотландского референдума был ясный ответ: если одна часть государства заявит об отделении от государства, она уже не является частью ЕС, она должна встать в очередь вместе с другими странами-кандидатами. Это позиция Европейской комиссии и любого эксперта по конституционному праву во всей Европе", — добавил британский премьер.