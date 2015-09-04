Взгляд на демонстрацию Китаем военной мощи: с какой целью? - The Guardian

В редакционной статье под названем «Взгляд The Guardian на демонстрацию Китаем военной мощи: с какой целью?», опубликованной на сайте газеты The Guardian, пишется о том, что 15 августа 1945 года, на следующий день после того, как император Хирохито заявил японцам, что пришло время «выдержать невыносимое» и принять тот факт, что Япония проиграла войну, усталый, но в приподнятом настроении Чан Кайши обратился к своему народу по радио. «Наша вера в справедливость, несмотря на черные и безнадежные дни и восемь долгих лет борьбы, сегодня была вознаграждена», сказал он им, оглядываясь назад на войну, в которой погибло, по меньшей мере, 14 млн китайцев, 80 млн стали беженцами, и была разрушена большая часть промышленности страны, дороги, железные дороги и другие объекты инфраструктуры.

Даже несмотря на то, что атомная бомба ускорила капитуляцию японцев, и американское наступление через Тихий океан уничтожило японские морские силы, именно китайцы удерживали большую часть сухопутной армии Японии на материке. Националистическая партия Чана, Гоминьдан (ГМД), может по праву претендовать на признание заслуг, а коммунисты при этом играют второстепенную роль. Чан и Гоминьдан проиграли много сражений, но никогда не сдавались: японцам никогда не удавалось забрать свои силы и ресурсы от этого побитого, но все еще решительного врага. Если бы им это удалось, конфликт на Дальнем Востоке, возможно, развивался бы совсем по-другому.

Чан недолго наслаждался своим триумфом. В течение нескольких месяцев, отношения с коммунистами ухудшились. В течение года вспыхнула гражданская война, и к концу 1949 года остатки правительства Гоминьдана бежали на Тайвань. Китайская коммунистическая партия унаследовала победу ГМД, и построила современный Китай на этом фундаменте. Вот реальное достижение, которое китайское правительство отмечало в четверг, представив огромный военный парад в Пекине.

На 70-й годовщине ее окончания, заявление о том, что коммунисты выиграли войну в Китае ошибочно. Но они действительно продолжили, после многих кровавых отклонений, создавать сильный Китай, о котором также мечтал Чан, Китай, который надежно закрепился во главе стола, из-за которого его так часто унизительно изгоняли во время войны. Теперь никто даже мечтать не смел о том, чтобы исключить Китай из крупных международных встреч таким образом, как, например, было проигнорировано националистическое правительство на Ялтинской конференции в 1945 году.

Учитывая долг благодарности Китаю за его участие в разгроме Японии, кажется, несправедливым, что ряд стран либо отказались от приглашений, либо отправили представителей низкого уровня, в том числе США и Великобритания, хотя Тони Блэр был там в качестве частного лица. Причина, конечно, в том, что сила Китая является неудобной реальностью для соседей, отделенных своими территориальными претензиями, для бывшего врага, Японии, и для западных стран, которые хотели выразить неодобрение политики Китая. Но есть еще способ, который официально оформит ведущую роль националистов. На собственном военном параде в Тайване, состоявшемся в июле на военной базе, тайваньский президент Ма Ин-цзю заявил, что правда «не должна быть искажена».

Для справедливости, историки на материке в последние годы стали придавать больший вес военным усилиям ГМД, а сам Чан Кайши признан лидером роста. Но, в конце концов, у военных парадов есть аспект запугивания, который не смогла уменьшить мирная риторика председателя КНР Си Цзиньпина и его заявление о сокращении войск. Миру нужен сильный Китай, а не Китай, чей силы он опасается.