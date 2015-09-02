В США мужчина случайно застрелился во время селфи с огнестрельным оружием

Полиция сообщила, что он умер в квартире на юго-западе Хьюстона от ранения в горло, передает AP.

Следователи утверждают, что Смит нашел пистолет и снимал себя и своего двоюродного брата с оружием в руках, чтобы в дальнейшем разместить фото в интернете.

Читайте такжеБританец умер от удара молнии в селфи-палку

По информации следствия, двоюродный брат находился в другой комнате, когда пистолет выстрелил.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании местный житель погиб от удара молнии, которая попала в селфи-палку в его руках.