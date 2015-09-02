В США мужчина случайно застрелился во время селфи с огнестрельным оружием
22:01, 02 сентября 2015Мир
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В Техасе 19-летний житель умер после того, как случайно выстрелил в себя во время позирования для селфи с огнестрельным оружием.
Фото иллюстративное / forum.guns.ru
Полиция сообщила, что он умер в квартире на юго-западе Хьюстона от ранения в горло, передает AP.
Следователи утверждают, что Смит нашел пистолет и снимал себя и своего двоюродного брата с оружием в руках, чтобы в дальнейшем разместить фото в интернете.
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По информации следствия, двоюродный брат находился в другой комнате, когда пистолет выстрелил.
Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании местный житель погиб от удара молнии, которая попала в селфи-палку в его руках.
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