Die Welt: Ошибочные разговоры о вине Запада

В своей статье «Ошибочные разговоры о вине Запада», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Рихард Херцингер пишет о том, что наплыв беженцев в Европе заставил континент застыть из-за морального шока и политической беспомощности. И многие здесь хотят быстрее найти виновников этого кошмарного положения. Наиболее распространенное (потому что самое привычное и инстинктивно лучше всего воспринимается) объяснение заключается в том, что Запад должен винить сам себя, если на него обрушится «новое переселение народов».

При этом классическая теория «третьего мира», согласно которой Запад теперь должен платить за свою «неоколониалистскую» эксплуатацию не-белых народов, в нынешней дискуссии играет очень маленькую роль. В самых разных версиях – часто звучат предположения, что Запад своей агрессивной интервенцией, особенно на Ближнем Востоке, создал кровавый хаос, от которого теперь бегут миллионы людей.

У автора бестселлера Юргена Тоденхофера, который любит скрывать свое воинственное отвращение к либеральной современности за плаксивой пафосной позицией псевдогуманистической сентиментальности, наготове даже настоящая теория заговора, которую он распространяет на общественных телевизионных каналах.

Неправильные данные Тоденхофера

По его словам, причиной краха государственного устройства на Ближнем Востоке является центральный план США по уничтожению арабской государственности. Логика Тоденхофера проста: поскольку, по его мнению, Ислам – совершенно благородная и мирная религия и культура, именно злые силы западного разложения подстрекали исламских преступников на их бесчинства – или они таким образом дают волю своей озлобленности, потому что дьявольские вдохновители в Вашингтоне бесчеловечно обращаются с ними и их братьями.

Недавно Тоденхофер беспрекословно утверждал, что США убили 1,6 миллиона человек в Ираке. Как всегда неясно, как он пришел к таким цифрам, - но верно, что наибольшее количество жертв в Ираке после вторжения США на счету исламистских и сектантских террористов, которые хотели таким образом спровоцировать гражданскую войну между шиитами и суннитами.

Почему, после ухода США из Ирака террор разжигается с новой силой, Тоденхофер не объясняет. Он и другие немецкие «эксперты» настаивают вместо этого на том, что ИГ – объясняет. Он и другие немецкие «эксперты, вместе этого, настаивают на том, что ИГ – это продукт американской интервенции. На самом деле, с 2007 года США удалось значительно умерить терроризм и в Ираке – и с помощью суннитских кланов вождей, которым за это щедро заплатили – выгнать Аль-Каиду из страны. Но поспешный уход США в 2011 году снова освободил место для терроризма, который вскоре слился с сирийским.

Кто превратил Ливию в бойню?

Только в этом контексте, и потому, что никто не поддерживал сирийцев в их смертельной кампании против Асада, ИГ смогло подняться. Подобный перелом, как в Ираке и Сирии, грозит сейчас Афганистану после вывода международных сил. И не вмешательство Запада против Каддафи, который собирался превратить Ливию в бойню, как стало с Сирией, привело к нынешней нестабильности.

А то, что Запад отвернулся, когда необходимо было создать там минимальные государственные структуры. Не вмешательство Запада, а его безрассудное отступление разрушило регион. В этом смысле, Запад также несет ответственность за то, что положение в регионе вышло из-под контроля.

Тем не менее, не потому, что он платил бедным странам слишком мало помощи или навязывал несправедливую экономическую систему. А потому, что у западной общественности установилось ошибочное представление, будто ужасы мира могут обойти нас стороной, если мы будем держаться от них как можно дальше.

Западная политика, вероятно, могла совершить разрушительные ошибки: но за то, что большинство арабских (и исламских) стран оказались неспособными развить современные правовые, политические и экономические структуры, она несет настолько же мало ответственности, как и за то, что жадные элиты в Африке спустя более полувека после деколонизации грабили свои страны, вместо того, чтобы способствовать учреждению необходимых структур управления.

То, что они не признают своей ответственности, и продолжают выставлять Запад в качестве козла отпущения за весь нанесенный ими ущерб – это главная причина постоянных страданий во многих частях этого континента.

Хотя это правда: Запад не может избавить от бед весь мир и всегда помогать там, где грубо нарушаются права человека. Он не обязан и не способен безоговорочно открывать свои двери для беженцев со всего мира – даже если множество фанатичных моралистов, которые не заботятся о реальных политических связях, сейчас массово пользуются возможностью, чтобы показать себя хорошим пастырем для всех бедных и страждущих.

Необходимо больше вмешательства, а не меньше

Однако, то, что мы не можем спасти весь мир, и привести его к миру и процветанию, не означает, что мы должны принимать волны насилия по всему миру, как роковое природное явление. Многие годы к мировой общественности выдвигалось требование, создать в Сирии зону безопасности от террора Асада, и ответственные политики откладывали это, якобы чтобы избежать любого расширения конфликта и косвенного укрепления сил джихадистов. И оба теперь выросли в апокалиптическом масштабе – именно потому, что Запад бездействовал.

Если Европа еще не была готова к вмешательству в регионе, она должна была подготовиться к распределению ожидаемого наплыва беженцев. Следующий наплыв уже в поле зрения, если Европа не начнет, наконец, решительнее противостоять российской агрессии в Украине.

Даже если под крики правых ксенофобов и лживых левых «антифашистов» это звучит непопулярно: Нынешний кризис требует от Запада, и, в частности Европы, не меньше, а гораздо больше глобального вмешательства – с целью строительства дамб против избытка бесчеловечности.