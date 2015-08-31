Die Zeit: Китай парализован

Об этом сообщает Мин Ши в своей статье «Китай парализован», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

12 августа, в 23:15 произошла катастрофа. В четвертом по величине в мире контейнерном порту в городе Тяньцзинь, одном из крупнейших городов Китая, два взрыва за 40 секунд убили 114 пожарных. 18 часов спустя власти в Тяньцзине все еще не знали, что там сгорело и вызвало пожар. Это заняло почти 20 часов, прежде чем группа экспертов из Пекина, который находится всего в 120 километрах, поспешила в Тяньцзинь, чтобы выяснить, что именно произошло. Пройдет еще пять дней, прежде чем общественность узнает: это были 3000 тонн опасных грузов, который хранились в считавшемся безопасном складе. Кроме того: 700 тонн цианида натрия, которого достаточно, чтобы уничтожить 1,3 млрд китайцев.

Инцидент показывает, насколько парализована китайская администрация. Прошли дни, прежде чем была собрана необходимая информация и проинформирована общественность. Что там пошло не так? Является ли Тяньцзинь единичным случаем, стечением неблагоприятных обстоятельств? И что это означает для Китая, который в настоящее время является второй по величине экономикой в ​​мире?

В Тяньцзине, политические лидеры не справились на всех уровнях. В провинциях, а также в столице, все, кого это хоть немного касалось, затаились. В отличие от предыдущих кризисов и катастроф лидер Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин и премьер Ли Кэцян в первые четыре дня не поехали к месту аварии и даже символически не выразили «решимости» бороться с кризисом. На первых четырех пресс-конференциях не было и мэра Тяньцзиня вместе со всеми заместителями. Только на пятый день появился заместитель – и он даже не знал, кто возглавлял тушение пожара в последние шесть дней. Видимо, прежняя доктрина в Китае оказалась непригодной. Она звучит так: Кто не предотвратил катастрофу и в случае необходимости быстро не помог людям, тот вылетает.

Царит страх

Вместо этого, в китайской администрации царит страх. С тех пор, как глава партии Си Цзиньпин три года назад объявил войну коррупции, более 110 кадров, начиная от провинциальных губернаторов и выше, были арестованы и заключены в тюрьму или понесли иное наказание. В китайских провинциях низшего уровня количество «жертв» достигает сотен тысяч.

Скорость, с которой наступает высшее китайское руководство, отпугивает многих чиновников. Пример: в 2014 году за ночь в провинции Шаньси заменили четырех из пяти партийных боссов. Двое из них были вновь арестованы всего четыре месяца спустя по обвинению в коррупции. Многие чиновники часто не знают, кому, когда и какую информацию передавать, кому они должны отчитываться.

В 2013 году Чжоу Беньшунь был смещен с центрального поста лидера Коммунистической партии в провинции Хэбэй. Два года спустя, он бесследно исчез. Как в Шаньси, многие важные государственные проекты в провинции Хэбэй надолго остановились. Всем пришлось ждать, пока придет следующий «чистюля». На какое время, не знает никто.

Руководство в Пекине выбрало отпугивание: речь идет о том, что ни один из сотрудников не решится быть коррумпированным, заявил в 2014 году Ван Цишань, нагоняющий страх начальник Дисциплинарного комитета Коммунистической партии и главный соратник Си Цзиньпина в борьбе с коррупцией. Ван советовал каждому: Лучше не делать ничего плохого. Но, что плохо, а что хорошо, не сказал ни Ван, ни его босс Си. Следовательно, термин «коррупция», используется в свободной ассоциативной речи, и охватывает теперь почти все. Недавно, к этому добавилось «нарушение политической дисциплины», один из пунктов обвинения против Линг Цзихуа, начальника бюро при экс-президенте Ху Цзиньтао. За это Линг, скорее всего, отправится в тюрьму на всю жизнь.

Никто не знает точно, что именно подразумевает «политическая дисциплина». Что соответствовало бы политической дисциплине в случае в Тяньцзинь? Объявить о промышленной аварии? Или предположить, что это был теракт, и обвинить во всем зарубежных врагов?

Даже при крахе фондового рынка в Шанхае и Шэньчжэне, китайская администрация не справилась. Ни один из чиновников не решился предупредить о растущих спекуляциях на фондовых рынках. Всем известно, что с начала года политическое руководство в Пекине хочет заманить всех китайцев на биржи, чтобы собрать деньги для пострадавших государственных компаний и убыточных пенсионных фондов и фондов медицинского страхования. Ввиду такого положения, никто также не знает: Было бы нарушением политической дисциплины, слишком ясно и слишком рано предупредить о спекулятивном пузыре?

Доверие исчезает

За крах фондового рынка никого из Государственного биржевого надзора к ответственности не привлекут. По крайней мере, не из-за отсутствия надзора и контроля. Из-за этого полиция принимает меры против «инсайдеров». Здесь также звучат обвинения в коррупции. За катастрофу в Тяньцзине были арестованы одиннадцать служащих среднего звена. Им грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь. Из политического руководства на допрос вызывали только главу госуправления по контролю за безопасностью, Яна Дунляна. Он был единственным из центральной администрации в Пекине, кто возглавлял пожаротушение на месте. Днем спустя государственная газета «Жэньминь жибао» («Народная газета») пояснила, что Ян находится в тюрьме не из-за профессиональной ошибки, в из-за «серьезного нарушения дисциплины и закона». Такие обвинения в настоящее время приравниваются к «коррупции».

Для Китая и остального мира системный паралич администрации не сулит ничего хорошего. Он не позволяет эффективно бороться с кризисом в Китае, который в настоящее время заставляет нервничать весь мир. Наоборот, он создает новые кризисы и проблемы. И ведет к тому, что доверие населения к пекинскому руководству полностью исчезает.