В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в Швейцарию - СМИ

Член комитета Госдумы по обороне Игорь Зотов обратился с письмом к генсеку ООН Пан Ги Муну, сообщает Известия. Копия письма направлена главе российского МИДа Сергею Лаврову.

"В сегодняшних условиях ООН должна укреплять свою роль как верховного арбитра на международной арене, а не становиться инструментом влияния в руках Соединенных Штатов", — считает Игорь Зотов.

По его словам, "порядок выдачи виз позволяет Вашингтону влиять на присутствие представителей нежелательных и частично признанных государств на сессиях Генассамблеи ООН или рабочих встречах в рамках деятельности других международных институтов организации".

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Штаб-квартиру, по мнению Зотова, необходимо перенести на территорию государства, чья внешняя политика характеризуется подчеркнутым нейтралитетом. Таким кандидатом может считаться Швейцария.

Игорь Зотов напоминает недавнюю ситуацию, произошедшую с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая получила визу в США с ограничениями, не позволяющими посетить все планируемые мероприятия на площадках ООН в Нью-Йорке.

Со своим коллегой согласен член комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, однако видит трудности в реализации такой идеи.

"Скорее всего переноса не произойдет, ведь на это нужны колоссальные средств, но об этом надо подумать", — считает депутат.

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Как сообщал УНИАН ранее, спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин утверждает, что военный конфликт в Украине создали Соединенные Штаты Америки, чтобы оттеснить Россию в плане влияния на Европу.