Делегация Совета Федерации России в полном составе отказалась ехать в США

Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что решение американской стороны о выдаче виз восприняли с возмущением, в результате чего участие председателя Совфеда Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко было сорвано.

Планировалось участие в крупных международных мероприятиях в Нью-Йорке, в частности во Всемирной конференции спикеров парламентов и встрече женщин-спикеров парламентов.

"Выданная после долгих проволочек виза содержит ряд недопустимых ограничений по пребыванию В.И. Матвиенко в США", - говорится в заявлении.

Сообщается, что с визой не разрешено участвовать в любых встречах и других мероприятиях по линии Межпарламентского союза.

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"Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют собой грубое нарушение общепринятых норм международного права, идут вразрез с обязательствами государств, принимающих на своей территории многосторонние форумы", - отметили в представленном заявлении.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки выдали визу главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко с рядом ограничений, которые не позволят участвовать ей в запланированный мероприятиях.