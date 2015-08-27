Делегация Совета Федерации России в полном составе отказалась ехать в США
Российская делегация Совета Федерации России в полном составе отказалась ехать в США.
Об этом говорится в заявлении МИД России.
Отмечается, что решение американской стороны о выдаче виз восприняли с возмущением, в результате чего участие председателя Совфеда Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко было сорвано.
Планировалось участие в крупных международных мероприятиях в Нью-Йорке, в частности во Всемирной конференции спикеров парламентов и встрече женщин-спикеров парламентов.
"Выданная после долгих проволочек виза содержит ряд недопустимых ограничений по пребыванию В.И. Матвиенко в США", - говорится в заявлении.
Сообщается, что с визой не разрешено участвовать в любых встречах и других мероприятиях по линии Межпарламентского союза.
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"Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют собой грубое нарушение общепринятых норм международного права, идут вразрез с обязательствами государств, принимающих на своей территории многосторонние форумы", - отметили в представленном заявлении.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки выдали визу главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко с рядом ограничений, которые не позволят участвовать ей в запланированный мероприятиях.