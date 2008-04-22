Саакашвили позвонил Путину

В понедельник президент России Владимир Путин и его грузинский коллега Михаил Саакашвили обсудили последние события в российско-грузинских отношениях, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

При обсуждении инцидента с грузинским беспилотным самолетом 20 апреля Путин выразил недоумение самим фактом осуществления таких полетов в военных целях над зоной конфликта. Российский лидер подчеркнул, что это противоречит "смыслу и духу" Московских соглашений о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года, а также "является дестабилизирующим фактором и ведет к эскалации напряженности".

Путин также подробно разъяснил Саакашвили сущность принятых Россией решений по выходу из режима санкций СНГ в отношении Абхазии, а также поручений правительству по взаимодействию с органами власти Абхазии и Южной Осетии для защиты законных интересов граждан России, проживающих на этих территориях.

Российский президент сообщил грузинскому коллеге, что шаги России полностью находятся в правовом поле и "имеют исключительно социально-экономическую направленность". Это, как указывает пресс-служба Кремля, принципиально отличает их от "политизированных и противоправных решений ряда стран о признании одностороннего провозглашения независимости Косово", которые, к тому же, имеют прецедентный характер.

Путин выразил надежду, что Грузия также предпримет практические шаги для обеспечения экономического развития Абхазии и Южной Осетии, и пообещал продолжить работу "в целях придания положительной динамики двусторонним отношениям".

Как сообщалось, 20 апреля грузинский самолет-разведчик был сбит на высоте около 6000 метров над населенным пунктом Гагида в Абхазии. ВВС непризнанной республики объявили, что дрон уничтожил принадлежащий им реактивный самолет Л-39. Однако Саакашвили утверждает, что располагают видеокадрами, на которых российский МиГ-29 "бомбит территорию Грузии". Командующий ВВС Грузии Давид Наирашвили ранее заявлял, что у Грузии есть видеозапись с бортовой камеры дрона, на которой истребитель без опознавательных знаков выпускает ракету в направлении беспилотного аппарата.

Между тем в понедельник посол России в Грузии Вячеслав Коваленко был вызван в грузинское Министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста в связи с уничтожением самолета-разведчика над Абхазией.