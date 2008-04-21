На этот раз граждане Украины сомалийским пиратам не достались

Граждан Украины нет на борту испанского траулера „Плая де Бакио”, захваченного пиратами вблизи побережья Сомали.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Посольство Украины в Республике Кения.

20 апреля в 400 километрах от сомалийского побережья местные пираты захватили испанский траулер „Плая де Бакио” с 26 членами экипажа на борту. Пиратское нападение на испанское рыболовецкое судно было совершено приблизительно в том же районе, где 4 апреля была захвачена французская яхта „Le Ponant”, на борту которой яхты находилась, в частности, и гражданка Украины.

Согласно информации, полученной от Посольства Украины в Кении, в состав экипажа захваченного судна входят 13 граждан Испании и 13 выходцев из африканских стран.

С 4 по 11 апреля в руках у пиратов, захвативших французскую яхту класса люкс "Le Ponant", находился экипаж судна, в состав которого входила гражданка Украины. 11 апреля экипаж был освобожден, заложники не пострадали.