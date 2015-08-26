Премьер Польши призвала Дуду созвать Совбез из-за обострения ситуации в Украине

Такое мнение выразил польский премьер-министр Ева Копач. Она обвиняет президента страны Анджея Дуду в отсутствии диалога с правительством, передает украинская редакция "Немецкой волны". Также она призвала главу государства созвать заседание Совета национальной безопасности. По мнению польского премьера, такое заседание необходимо из-за ситуации в Украине. "Безопасность нашего государства, а также стабильность ситуации у наших соседей - это те темы, которые мы должны обсуждать, несмотря на партийную принадлежность", - сказала она.

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Кроме этого, как сообщает Польское радио, вице-министр иностранных дел от партии Право и справедливость Витольд Ващиковский сообщил, что как удалось ему узнать, премьер Ева Копач намерена пригласить премьер-министра Арсения Яенцюка в Польшу. "Польско-украинский диалог является очень специфическим. Много лет назад оба государства договорились, что главным каналом сотрудничества будет президентский комитет. В настоящее время премьер хочет открыть новый канал контакта – с Яценюком", – сказал политик.

Витольд Ващиковский также заверил, что перед высказываниями Анджея Дуды на тему изменения формата по разрешению конфликта в Украине, этот вопрос обсуждался и согласовывался с правительством. "Я разговаривал на эту тему два месяца назад лично с министром иностранных дел Гжегожем Схетиной. (...) А президент Анджей Дуда продолжил слова членов правительства, которое с октября настаивает, чтобы Польша была включена в новый формат переговоров по Украине", - заявил политик.