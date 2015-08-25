Во Франции в перестрелке в лагере ромов погибли 3 человека, еще 4 ранены

По данным СМИ, в ходе перестрелки погибли трое представителей ромского сообщества: мужчина, женщина и малолетний ребенок, еще один ребенок, инициатор перестрелки и двое полицейских получили тяжелые ранения, передают РИА Новости.

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Инцидент произошел около 16.30 по местному времени на прилегающей территории одного из супермаркетов, которую занимают ромы.

Как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro, раненых вертолетами доставили в больницы Амьена.

На место происшествия стягивают военных и технику, район вокруг супермаркета оцеплен. О причинах стрельбы пока не сообщается. Однако, по предположениям, причиной могло стать сведение счетов.